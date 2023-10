Area c solo per residenti: la delibera del Municipio 1 che scatena l'ira del centrodestra

Il Municipio 1 chiede al sindaco Sala il divieto di ingresso in area c ai non residenti. La delibera è stata approvata dal consiglio martedì sera e subito ha scatenato la polemica del centrodestra. “Ho abbandonato i lavori perché non era neppure commentabile il provvedimento”, chiosa Giampaolo Berni Ferretti, consigliere del Municipio 1.

Nel documento presente anche una richiesta relativa ai parcheggi, ovvero la progressiva eliminazione delle strisce blu da trasformare in gialle, l’aumento delle tariffe e il pagamento, anche sulle strisce gialle, della sosta per i residenti che posseggono più di un automobile. La proposta di “limitare l’accesso al centro storico permettendo l’ingresso in area c solo ai residenti o ai mezzi di distribuzione in determinate fasce orarie” è stata indirizzata alla giunta con la richiesta di attuazione entro il 2024.

Il no del centrodestra

Samuele Piscina, segretario cittadino della Lega e consigliere comunale, e Anna Maria Pignatti Morano, capogruppo in Municipio 1, denunciano la delibera: “Dopo gli aumenti dei ticket di area c, che entreranno in vigore il prossimo 30 ottobre, e le restrizioni di area b, ci troviamo ancora una volta di fronte alla miope visione sulla mobilità della sinistra”. Il documento richiede a Sala e all’assessora alla mobilità Arianna Censi, l’adozione di misure per limitare l’accesso delle auto nel centro storico, permettendo l’ingresso in area C solo ai residenti e ai mezzi di distribuzione, ma solo in determinate fasce orarie.

“A essere colpiti da questa ennesima follia sarebbero gli anziani con necessità di recarsi presso le strutture sanitarie o i servizi del centro, i commercianti che subirebbero la diminuzione dei clienti, gli artigiani che devono circolare durante tutto l’arco della giornata per trasportare materiale pesante, i lavoratori che devono necessariamente utilizzare l’auto per garantire spostamenti celeri”, proseguono gli esponenti leghisti.

Berni Ferretti, poi, evidenzia come i mezzi di trasporto debbano essere secondo lui il focus su cui investire: “Basta, infatti, salire su una metro di mattina per rendersi conto che sono al collasso. Bisogna investire di più sul trasporto pubblico prima di pensare di eliminare le auto”.