Ai giardini pubblici arriva un'area fitness da 70 mq

Una nuova area fitness ai Giardini Montanelli, altresì noti come Giardini Pubblici. L'idea è ancora alle fasi iniziali, ma potrebbe prendere presto una strada concreta, perché al Municipio 1 di Milano è arrivata una proposta di sponsorizzazione che pare soddisfare il 'parlamentino' del centro storico milanese.

La proposta è arrivata da Technogym Spa, società leader nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero. Un nome molto solido per affiancare il Comune di Milano in questa sperimentazione. L'offerta dell'azienda prevede un'isola 'calisthenic' di 70 metri quadrati composta da una spalliera, anelli, sbarre e parallele di diversa altezza, nonché un gancio per gli elastici, tre cubi di 30, 60 e 90 centimetri, una corda da allenamento e due tabelloni.

L'area fitnes sarebbe installata in sostituzione della precedente struttura, rimossa nel mese di luglio del 2023. La sponsorizzazione di Technogym proseguirebbe per tre anni. E sembra che non vi siano ostacoli nella realizzazione: la giunta del Municipio 1 ha dato parere favorevole, sottolineando che le attività sportive all'aperto comportano benefici indiretti tra cui la "maggiore frequentazione delle aree anche in orari serali e notturni, maggiore presidio a carattere sociale e ludico".