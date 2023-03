Caos Area B: "Sala ritiri le deleghe a Censi"

"Credo che il sindaco debba togliere le deleghe alla mobilità a Arianna Censi, visto che hanno idee totalmente diverse". È quanto chiede il consigliere di minoranza Alessandro De Chirico (Forza Italia) dopo il caso Area B. Riavvolgiamo il nastro. Nella giornata di mercoledì era circolata l'ipotesi di introdurre un ticket d'ingresso per la ztl Area B, che corrisponde a quasi tutta la città; notizia prontamente smentita dal sindaco Beppe Sala.

L'indiscrezione è frutto di un incontro tra l'assessora Censi e i consiglieri del Pd e degli altri partiti di centrosinistra. "Che il Consiglio comunale, fatto di partiti di maggioranza e di opposizione, non venga minimamente coinvolto non è una novità - ha commentato De Chirico -. Ma è grave che non venga nemmeno informato il sindaco di un'iniziativa politica di così elevata importanza che rischierebbe di innescare un processo di provvedimenti speculari nei comuni di prima fascia della grande Milano. Facendoci ripiombare indietro di secoli, quando per spostarsi da un comune all'altro bisognava pagare un balzello. Non è la prima volta che il sindaco smentisce l'assessora Censi, basti ricordare l'idea geniale di rendere Milano una grande zona a 30 km/h - ha concluso De Chirico -. I milanesi chiedono certezze e non l'improvvisazione ideologica al potere".

I possibili rincari per gli automobilisti a Milano

Il problema sembra essere di natura finanziaria. Il settore mobilità avrebbe un 'rosso' di 70 milioni di euro che andrebbero recuperati sia rimodulando (leggi: riducendo) le corse di alcune linee di tram e bus, sia aumentando gli incassi. Con la motivazione 'ecologica' di ridurre il numero di auto in circolazione e in possesso a Milano. Un obiettivo a lungo termine che si traduce in minore congestione del traffico e minore inquinamento atmosferico.

Una serie di ipotesi, quelle dei rincari diffusi - Area C con ticket più alto, sosta gratuita solo per un'auto per nucleo familiare, costo più alto per la sosta su strisce blu - che Regione Lombardia, stando alle parole di Lucente, vorrebbe contribuire a far abbandonare. Ai milanesi e ai pendolari che ogni giorno affollano la città non resta che aspettare.