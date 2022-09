Gruppo di incappucciati assalta un gazebo di Fratelli d'Italia a Milano

Un gazebo elettorale di Fratelli d'Italia è stato assaltato a Milano, nella tarda mattinata di sabato 3 settembre. E' successo in viale Papiniano. In quel momento erano presenti due consiglieri di Fdi del Municipio 1, Federico Sagramuso e Lorenzo La Russa, figlio di Ignazio. E' stato proprio lo storico leader di Fdi a Milano a denunciare il fatto, aggiungendo che il gazebo è stato "assaltato da una squadra di persone mascherate, incappucciate e vestite tutte nella stessa maniera". La dimostrazione, ha concluso La Russa, del "clima fomentato da chi non vuole un confronto civile".

Secondo quanto riferito, gli aggressori hanno tirato un calcio al tavolo e poi sono scappati. "Il risultato di una campagna che si sta facendo a Milano, da parte di esponenti del Pd, di criminalizzazione di Fratelli d'Italia", secondo l'ex assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato. Immediata la solidarietà a Fdi da parte del sindaco di Milano Beppe Sala. "Quello che è accaduto oggi è inaccettabile per una città democratica", ha dichiarato il sindaco: "Avere posizioni politiche differenti non autorizza gesti di violenza contro la parte avversa. Condanno il vile atto contro il banchetto di FdI, a cui esprimo solidarietà, e invito tutti a tenere comportamenti rispettosi in campagna elettorale e sempre".

La solidarietà

Solidarietà è arrivata anche dal Partito democratico. "Tutti devono avere il diritto di portare avanti la propria campagna elettorale senza timore di aggressioni", ha dichiarato il capogruppo a Palazzo Marino Filippo Barberis: "Da democratici non possiamo che condannare senza alcun appello quanto denunciato da Fdi ed esprimere la nostra solidarietà". E Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd, ha aggiunto: "Quanto accaduto al mercato di viale Papiniano è intollerabile. In democrazia non c’è spazio per violenza e odio. Esprimo a nome di tutto il Partito democratico milanese la nostra solidarietà a Fratelli d’Italia e alle volontarie e ai volontari presenti al gazebo che prima dell’aggressione stavano volantinando".