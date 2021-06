Milano, riprende il Consiglio Comunale dopo mesi ma mancano sindaco e 11 assessori

"Oggi, dopo ben 8 mesi, siamo finalmente tornati in aula, in presenza. Certo sarebbe stato importante rivedere anche il sindaco Giuseppe Sala, ma purtroppo niente. Di lui non si è vista nemmeno l'ombra. Stessa cosa dicasi della giunta su 13 assessori solo uno presente dall'inizio Paolo Limonta e Marco Granelli arrivato quasi alla fine degli interventi dei consiglieri. Chissà forse hanno preferito non presentarsi, consapevoli della loro manifesta incapacità nel rispondere ai problemi della città". Ha 'denunciare' l'accaduto con una nota è il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato, già vice sindaco del capoluogo lombardo e attuale assessore regionale.

"È sicuramente più semplice - ha proseguito De Corato - per il primo cittadino girare per la città per inaugurare che dar conto di quanto fatto, o meglio non fatto, per affrontare le mille problematiche che affliggono i poveri milanesi. Tra le tante questioni che ho ritenuto di ricordare quella dei blackout elettrici, che ormai da giorni si verificano quotidianamente un po' in tutte le zone della città. L'ultimo ieri (domenica, ndr) al Giambellino".

"A questo proposito, ho chiesto che il presidente di A2A, Angelo Patuano, e l'amministratore delegato, Renato Mazzoncini (voluto espressamente dal sindaco) vengano in Commissione a riferire e ci mettano la faccia, dicendoci quali sono i veri motivi dei disagi che arrecano ai milanesi. Ho chiesto, inoltre, spiegazioni su quanto avviene sui Navigli durante la movida serale. Ormai per molti ragazzi al calar del sole sono diventati balneabili, i tuffi dai parapetti sono ormai una costante estiva, ma il Comune sembra tollerare tutto", dice De Corato. "In fine - conclude il consigliere comunale - ho denunciato l'ennesima rissa tra ragazzi sulla linea tranviaria 3 avvenuta sabato sera".