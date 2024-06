È ufficiale, Bardelli sarà assessore. Sala: "La casa è il problema numero 1"

Sarà l'avvocato Guido Bardelli, ex presidente della Compagnia delle Opere, il nuovo assessore alla casa del Comune di Milano. Lo ha confermato il sindaco Beppe Sala giovedì pomeriggio, a margine della premiazione del Compasso d'Oro, respingendo anche alcune critiche di consiglieri di maggioranza ("I partiti rispettino il mio ruolo") e smentendo che vi saranno conflitti d'interesse ("cederà tutte le sue quote e l'elenco dei suoi clienti riguarda il passato, è come se si dicesse che io non posso lavorare con Telecom perché ci ho lavorato").

Il sindaco Sala ha spiegato di avere scelto Bardelli, estraneo al mondo politico, sulla base dei principi di competenza ed etica, e poi è entrato nel merito di quello che si aspetta da lui con la delega alla casa. "Quello che lui dovrà fare è diverso dalla gestione delle case popolari. A Milano c'è una mancanza di abitazione a prezzo basso per la popolazione che sta un po' più su rispetto a chi cerca residenze in case popolari. È un ruolo che fa molto il privato, ma dobbiamo valutare velocemente quello che possiamo fare noi come pubblico".

"Spinta forte sulla casa"

"Possiamo immaginare qualche forma di partnership coi privati? Possiamo immaginare di fare noi case?", ha detto ancora Sala: "Ho provato e sto provando una via per dare una spinta forte. Credo sia veramente il problema numero uno, perché sul problema dell'ambiente e della mobilità si va avanti rispetto a un'idea già costruita. Il tema della sicurezza c'è sempre stato e ci sarà. Invece il tema della casa oggi non è sufficientemente indirizzato, e avevo bisogno di una persona di grande profilo".

Se alcuni consiglieri comunali del Pd si sono espressi dichiaratamente contro la nomina di Bardelli, dal Pd milanese è arrivato un comunicato più pacato, firmato dal segretario Alessandro Capelli, che pure sottolinea che "avremmo fatto scelte diverse", ma promette che "lavoreremo per essere sempre più determinati nella costruzione dell'indirizzo politico della città sulla base dei nostri valori", sottolineando che "su casa e abitare si registra un tema di accessibilità alla città e di giustizia sociale", su cui "il centrosinistra è opposto alla destra" in Regione Lombardia e al governo.

Bardelli ha ceduto le quote dello studio

Intanto, Ammlex, lo studio di avvocati amministrativisti di cui Bardelli è founder e partner, ha reso noto che il futuro assessore "ha già comunicato e formalizzato il recesso dalla struttura associativa con la conseguente cessione delle quote di Ammlex in suo possesso".