Bardelli nuovo assessore alla casa. "Super poteri" al nuovo capo di gabinetto Barberis

Con le dimissioni di Pierfrancesco Maran da assessore, in seguito all'elezione al Parlamento europeo, l'avvocato amministrativista Guido Bardelli diventa il nuovo assessore alla casa del Comune di Milano. Lo ufficializza Palazzo Marino con una nota. La nomina era stata comunque ampiamente annunciata la settimana scorsa. L'altra principale delega di Maran, il piano quartieri, passa invece a Gaia Romani (già assessora ai servizi civici e alla partecipazione), che assume il ruolo di assessora al decentramento, quartieri e partecipazione, servizi civici e generali. Romani si occuperà anche di interventi di arredo urbano.

Resta in mano a Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana, la pianificazione e lo sviluppo del territorio, comprese le scelte (urbanistiche) sull'edilizia residenziale pubblica e sociale, mentre le politiche in merito sono di competenza di Bardelli. Emmanuel Conte, già assessore al demanio e al bilancio, ottiene anche la delega sul programma triennale delle opere pubbliche, e diventa assessore alle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali.

Infine, l'assessore Marco Granelli (già titolare delle politiche sulla protezione civile) ottiene gli atti di competenza del sindaco come autorità di protezione civile, salvo gli atti non delegabili per legge. Tra le attività ottenute da Granelli, quelle sull'impiego del volontariato di protezione civile.

Chi è Guido Bardelli

Avvocato amministrativista (nel suo studio è partner l'ex vice sindaca di Giuliano Pisapia, Lucia De Cesaris), Guido Bardelli è docente alla scuola forense della Statale, ed è stato presidente della Compagnia delle Opere fino all'inizio del 2024. Apprezzato da molti settori della città per la sua competenza, avendo avuto a che fare con l'edilizia e l'housing sociale nella sua attività professionale, Bardelli è stato criticato dalla parte più a sinistra della maggioranza di Sala (alcuni consiglieri del Pd e Alleanza Verdi Sinistra), mentre il Pd, che avrebbe preferito la "promozione" del suo capogruppo Filippo Barberis (che comunque lascia il consiglio comunale per diventare capo di gabinetto del sindaco), ha fatto buon viso a cattivo gioco.

Barberis "super capo di gabinetto"

Non è finita. L'ex capogruppo del Partito democratico Filippo Barberis diventa capo di gabinetto del sindaco. Non un ruolo generico, perché Barberis ottiene compiti di supporto politico piuttosto significativi. In particolare, oltre al coordinamento del personale che dipende direttamente dal sindaco, Barberis si occuperà dell'attuazione del programma (in accordo con la vice sindaca Anna Scavuzzo) e delle relazioni con le istituzioni: giunta e consiglio comunale, Città metropolitana e Municipi, questi ultimi due in accordo rispettivamente con la vice sindaca Anna Scavuzzo e con l'assessora al decentramento Gaia Romani.

Ma non è tutto. Barberis si occuperà anche delle relazioni con i comitati e i garanti del Comune di Milano, compresi i delegati del sindaco, e delle relazioni internazionali e istituzionali. Infine guiderà le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate.