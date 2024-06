Guido Bardelli sarà il nuovo assessore alla Casa del Comune di Milano

Milano avrà un nuovo assessore alla Casa, questo si sapeva, ma ora c'è anche un nome. Il successore di Pierfrancesco Maran - il cui destino è ancora in bilico in attesa di aggiornamenti sul possibile scranno al Parlamento europeo - sarà Guido Bardelli. Il sindaco Beppe Sala ha scelto un tecnico dal profilo politico. Bardelli è un avvocato specializzato in ubranistica, già presidente della Compagnia delle Opere a Milano e in Lombardia.

Sul tavolo di Palazzo Marino il lascito di Maran è importante. Gestione delle case popolari, aumento dell'offerta di housing sociale, i cantieri nelle periferie (anche quelli in stallo), la questione degli affitti brevi. Non è passata inosservata la scelta di Sala. Optare per un avvocato esperto di urbanistica potrebbe essere stata una scelta strategica del sindaco anche in virtù delle inchieste in materia, tema caldo per Milano.

L'obiettivo di Beppe Sala, lo ha ribadito molte volte, è quello di lasciare Milano nel migliore dei modi quando tra circa tre anni scadrà il suo secondo mandato. E l'emergenza abitativa è uno dei temi più importanti in questo momento: risolvere il problema entro il 2027 è pressoché impossibile, ma lasciare un segno è il fine ultimo.

Chi è Guido Bardelli

Avvocato cassazionista, Bardelli si occupa da anni di urbanistica, edilizia e appalti pubblici anche fornendo consulenza ai privati e alle pubbliche amministrazioni. Diversi gli interventi di social housing a Milano che Bardelli ha seguito il che gli ha permesso di acquisire esperienza nelle procedure di convenzionamento per l'edilizia residenziale sociale ma anche per le residenze universitarie. Milanese doc si è laureato alla Statale ed è iscritto all'albo di Milano.

Nella sua biografia si legge: "La sua attività è focalizzata specialmente nella disciplina del governo del territorio. In particolare, svolge attività di consulenza legale nella redazione e negoziazione di piani e programmi urbanistici complessi, nelle procedure di riqualificazione e recupero di immobili degradati e aree dismesse".