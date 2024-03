Sala sosterrà i suoi assessori candidati alle europee, ma poi penserà a sostituirli

Beppe Sala, sindaco di Milano, sosterrà e aiuterà tutti gli attuali assessori della sua giunta che decideranno di candidarsi alle elezioni europee del 9 giugno. "Lo prendo anche - ha detto giovedì - come un segno di apprezzamento da parte dei partiti rispetto alla qualità delle persone che lavorano con me". Tuttavia ha aggiunto che "nel momento in cui le liste saranno ufficializzate, se qualcuno si candida, devo pensare a un successore", anche se non chiederà apertamente le dimissioni. "Ma è chiaro - ha specificato - che non posso rischiare, per Milano, di lasciare un ruolo vuoto, e non voglio prendermi degli 'interim' (assumere su di sé le deleghe, n.d.r.) perché non sarebbe serio, il momento è troppo complesso".

In vista delle elezioni europee, tra i 12 assessori della giunta, appaiono al momento quasi certe le candidature di Pierfrancesco Maran (Partito democratico) e Alessia Cappello (lista Stati Uniti d'Europa). Resterebbero quindi scoperte le 'caselle' degli assessorati alla casa e allo sviluppo economico, con deleghe che riguardano anche il piano quartieri e il piano delle opere pubbliche (per Maran) e lavoro, moda e design (per Cappello). Improbabili altre candidature nella compagine di giunta.

Il precedente di Majorino

Dal consiglio comunale, invece, potrebbero arrivare diverse candidature alle elezioni europee. Si parla, ad esempio, di Carmine Pacente (Azione) e Diana De Marchi (Partito democratico). Alle precedenti elezioni europee, quelle del 2019, durante la prima giunta Sala, l'unico assessore candidato era stato Pierfrancesco Majorino (Pd), che una volta eletto era stato sostituito in giunta da Gabriele Rabaiotti all'assessorato alle politiche sociali.