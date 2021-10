Perché il comune di Milano manda gli assessori ai consigli municipali

Obiettivo, avvicinare la giunta ai territori. Tutti. Il comune di Milano ha deciso di inviare i propri assessori alle prime sedute dei nove consigli dei municipi, da quest'anno tutti guidati dal centrosinistra.

L'iniziativa parte lunedì 25 ottobre: "l’assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello, sarà alle ore 19 al Municipio 4; alla stessa ora, il consiglio di municipio 8 aprirà i lavori alla presenza dell’assessora ai servizi civici Gaia Romani", ha fatto sapere palazzo Marino. Mentre alle 19,30, nel consiglio di Municipio 6, ci sarà spazio per l’assessora alla mobilità, Arianna Censi.

Martedì 26 ottobre, alle ore 19, al consiglio di Municipio 1 sarà la volta dell’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi. Il giorno dopo, ore 20, si insedierà il consiglio di Municipio 7 alla presenza dell’assessora allo sport, turismo e politiche giovanili Martina Riva. Il 28, alle 18,30 l’assessore alla casa e piano quartieri, Pierfrancesco Maran, parteciperà al consiglio di Municipio 3. Mezz'ora dopo si riuniranno i consigli del Municipio 5, con l’assessore al welfare e salute Lamberto Bertolè, e del Municipio 2, con l’assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. Ultimo appuntamento alle ore 20, con il consiglio di Municipio 9, con l’assessore alla sicurezza, Marco Granelli.

“È un’iniziativa simbolica - ha spiegato l’assessora ai servizi civici con delega alle politiche per il decentramento, Gaia Romani - ma testimonia un principio forte di questa giunta: nel disegnare e realizzare la 'Milano a 15 minuti' non guarderemo la città da lontano ma dialogando con il territorio. E crediamo che i Municipi siano interlocutori indispensabili per conoscerlo di più e meglio, rendendo possibile il potenziamento dei servizi e lo sviluppo dei quartieri. Per questo - ha concluso - intendiamo avere con loro un filo diretto, che apriamo con la partecipazione degli assessori alle prime sedute dei nove consigli di Municipio”.