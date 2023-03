Oggi si presenta la nuova giunta Fontana: i possibili assessori

A meno di un mese dalle elezioni regionali, che si sono tenute il 12 e 13 febbraio, venerdì 10 marzo è il giorno in cui verrà resa nota la composizione della nuova giunta di Attilio Fontana, riconfermato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra. In queste settimane c'è stata una girandola di nomi, come sempre in questi casi, ma la certezza su chi occuperà le varie caselle si avrà venerdì mattina.

Alcune cose sono comunque già certe. La prima, ovvia, è che il peso di Fratelli d'Italia in giunta aumenterà molto rispetto alla giunta precedente, per via dei risultati elettorali, e parallelamente diminuiranno i pesi della Lega e di Forza Italia. Inoltre in giunta entrerà un rappresentante della Lista Fontana, che ha ottenuto una discreta percentuale di voti, molto superiore alle precedenti elezioni regionali. Così come la presidenza del consiglio regionale e la vice presidenza della giunta andranno a Fdi anziché a Fi come la volta scorsa. Fdi dovrebbe ottenere 7 assessori, la Lega 5, Forza Italia 2 e la Lista Fontana 1.

Le riconferme

A poche ore dalla lista ufficiale dei 16 assessori e dei 3 (o 4) sottosegretari, ci sono alcune certezze anche sui nomi. Vediamo. Saranno sicuramente confermati nel ruolo di assessorato i leghisti Massimo Sertori e Claudia Maria Terzi. Il primo, valtellinese, è molto ascoltato dal presidente Fontana, che non rinuncerà alla sua presenza nella nuova compagine. Dovrebbero essergli riconfermate anche le deleghe alla montagna e ai piccoli comuni. La seconda è invece molto vicina al ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, e anche in questo caso dovrebbero esserle riconfermate le deleghe, peraltro parallele a quelle ministeriali di Salvini stesso.

Sicura anche la conferma di Guido Bertolaso, tecnico in "quota Fontana", come assessore al welfare, dopo avere sostituito Letizia Moratti nella precedente giunta. Così come sarà riconfermato Romano La Russa, inizialmente in predicato per la vicepresidenza. Tornerà a essere assessore alla sicurezza, alla protezione civile e alla polizia locale. In casa Lega, poi, si parla di riconferma per Elena Lucchini (famiglia) e Guido Guidesi (sviluppo economico).

Le novità

Marco Alparone, già sindaco di Paderno Dugnano, già consigliere regionale di Forza Italia e poi di Fratelli d'Italia, sarà quasi sicuramente il nuovo assessore al bilancio e dovrebbe averla spuntata sulla vicepresidenza a discapito di La Russa. Entrerà in giunta Alessandro Fermi, ex Forza Italia ora della Lega, dopo il pieno di voti a Como: dovrebbe essergli assegnata la delega all'università. Tra i possibili ingressi in giunta, in casa Fratelli d'Italia si parla insistentemente di Franco Lucente (già sindaco di Tribiano e consigliere regionale), mentre il più votato a Milano Christian Garavaglia (grazie anche alla campagna elettorale del potente Mario Mantovani) dovrebbe restare consigliere. Mentre in casa Forza Italia i due assessori dovrebbero essere Simona Tironi da Brescia e Gianluca Comazzi da Milano. Quest'ultimo innesto riporterebbe in consiglio regionale Giulio Gallera, primo dei non eletti.

La delega alla cultura

Per la caratura dei nomi coinvolti va segnalato poi il 'balletto' sull'assessorato alla cultura. Per giorni si era parlato di Stefano Zecchi, filosofo e divulgatore, che si era candidato in Fratelli d'Italia nella circoscrizione di Milano finendo però a metà classifica. Poi qualcuno ha pescato dal cilindro il nome di Vittorio Sgarbi, attualmente sottosegretario ai beni culturali nel governo di Giorgia Meloni, che invece è stato eletto in consiglio regionale nella lista Noi Moderati. Lui non ha detto di no, ma Licia Ronzulli (potente esponente di Forza Italia in Lombardia) avrebbe messo un veto, più che altro per via dell'assegnazione delle deleghe ai rispettivi partiti. Noi Moderati, infatti, dovrebbe avere soltanto un sottosegretario. Così nelle ultime ore è spuntato il nome, per la delega alla cultura, di Francesca Caruso, avvocata e neoeletta di Fratelli d'Italia nella circoscrizione di Varese.