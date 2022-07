Scuola, innovazione, sicurezza, imprese: la Lombardia approva l'assestamento di bilancio

E' stato approvato mercoledì l'ultimo assestamento di bilancio in Regione Lombardia di questa legislatura. Si tratta di una manovra che destina alcuni fondi a opere speciali e progetti anche molto localizzati, per un totale di circa 4 miliardi e 300 milioni di euro di fondi a cui si accompagnano altri 2 miliardi e 300 milioni d'investimento da parte degli enti locali, per 'accompagnare' le misure. L'assestamento potrebbe generare 35mila posti di lavoro in Lombardia e altri 14mila fuori dalla Regione.

Tra i provvedimenti approvati si segnala il finanziamento di tutti i 530 progetti di rigenerazione urbana (222 milioni), di tutti i 95 borghi storici lombardi (68 milioni) e vari impianti sportivi privati. Finanziati anche 258 progetti di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali (13,5 milioni). Il patrimonio culturale ottiene 20 milioni spalmati su 30 progetti.

Importanti risorse arrivano dalle concessioni idroelettriche (15 milioni) e soprattutto dalla programmazione comunitaria, che garantirà qualcosa come tre miliardi e mezzo di euro nei prossimi anni. "La manovra di assestamento, nonostante il calo del gettito fiscale, dovuto alla crisi internazionale e a situazioni contingenti come, ad esempio, la riduzione delle entrate del bollo auto, è caratterizzata da due elementi: programmazione e razionalizzazione", ha commentato l'assessore regionale al bilancio Davide Caparini.

Scuole e innovazione

La formazione professionale ottiene 90 milioni di risorse regionali per 53mila ragazze e ragazzi, mentre il finanziamento regionale delle borse di studio universitarie passa da 12,4 a 19,4 milioni. 'Dote scuola' ottiene altri 7 milioni di euro, per raggiungere i 34 milioni resi necessari dalle modifiche ai requisiti di accesso. L'assistenza educativa per i quasi 9mila studenti disabili conterà su 56 milioni di euro, mentre il trasporto casa-scuola dei 1.700 non autosufficienti sarà finanziato con 3,5 milioni.

160 milioni di euro verranno erogati per il progetto Mind, mentre sono stati rifinanziati il bando Attività Storiche 2022 (ora 7,7 milioni di euro per finanziare tutte le domande ammesse) e la misura Credito Adesso Evolution per abbattere i tassi d'interesse alle imprese, aggiungendo 15 milioni. La Regione, con l'assestamento, finanzia anche Innovation Hub in Bovisa (Milano) con 20 milioni e il Bosco della Musica di Rogoredo (con il Conservatorio) con 12 milioni.