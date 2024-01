Così gli anziani di Milano potranno avere assistenza a distanza

L'idea è quella di ritardare il più possibile, o evitare, l'inserimento di un anziano nelle Rsa. Con questo scopo è nato il progetto 'Cura', portato avanti dal Comune di Milano in via sperimentale in tre zone (Municipi 3, 4 e 8) con un finanziamento di quasi due milioni e mezzo di euro da fondi del Pnnr, insieme a cooperative e partner tecnologici.

L'obiettivo è assistere 100 persone anziane entro il 2026 (attualmente sono 24), fragili ma con un buon grado di autonomia, a cui fornire forme di assistenza domiciliare intensiva, anche con l'uso della domotica e il monitoraggio a distanza. Gli anziani prescelti sono tendenzialmente a basso reddito, abitanti in case popolari, con una rete familiare inesistente o non in grado di provvedere a loro, e con una fragilità socio-sanitaria come la presenza di patologie croniche.

Alla 'normale' assistenza a domicilio si aggiunge il monitoraggio costante della persona attraverso una strumentazione domotica connessa con una centrale operativa. Se il sistema ravvisa una qualche criticità, l'operatore attiva il pronto intervento, mentre in caso di allarmi non critici è comunque prevista l'uscita di un assistente nell'arco della giornata. Il percorso di assistenza è personalizzato in base ai bisogni dell'anziano, a cui gli operatori sociali e i tecnici spiegano il funzionamento della sperimentazione (e dei dispositivi) durante visite in casa. Naturalmente viene avvisato anche il medico curante.

E veniamo ai meccanismi pratici. Innanzitutto viene installato un dispositivo di teleassistenza con sensori per individuare le cadute e geolocalizzare i segnali. Con telefonate mirate, gli operatori verificano che l'anziano stia regolarmente assumendo i farmaci prescritti dal medico e gli ricordano eventuali appuntamenti per visite ed esami. Gli strumenti di domotica pensano al controllo dei parametri: pressione, saturazione, pulsazioni, peso e temperatura del corpo.

A livello casalingo, vengono installati sensori che rilevano le fughe di gas, l'accensione della luce di notte, la sonda di temperatura degli ambienti, il sensore per rilevare l'apertura e chiusura della porta dell'appartamento, sensori di presenza e movimento. In caso di un "superamento di parametri" (ad esempio: troppo gas, temperatura troppo alta, movimenti sospetti), viene inviato un alert automatico alla centrale operativa: a quel punto si attiverà un contatto telefonico di verifica oppure si contatteranno i numeri di pronto intervento, o ancora si recherà in casa un operatore a domicilio.

Non è finita: il progetto prevede anche la possibile visita di un architetto per verificare l'idoneità degli spazi rispetto alle esigenze dell'anziano, valutando una eventuale riorganizzazione. Per brevi periodi di emergenza potrà poi essere attivata l'assistenza a casa da parte di un operatore specializzato.

Tutti gli interventi del Comune per gli anziani

"Le persone - dichiara l’assessore al welfare Lamberto Bertolè - vivono più a lungo e sono spesso sole, con patologie croniche che riducono la loro autosufficienza. Ecco perché è fondamentale ripensare il sistema di assistenza per rimandare il più possibile il ricovero nelle strutture residenziali e costruire attorno agli anziani una rete che permetta loro di rimanere nelle loro case e nei loro quartieri. Il progetto 'Cura' va proprio in questa direzione ed è per questo che abbiamo fortemente voluto proporlo per il finanziamento del Pnrr. I percorsi si inseriscono e si armonizzano con una serie di attività già avviate sul territorio e garantite dal Comune: presa in carico dei servizi sociali, assistenza domiciliare, intervento dei custodi sociali e interventi educativi. Una cornice che vogliamo arricchire con soluzioni sempre più mirate".

"Il progetto - aggiunge Sabina Nanti, presidente della cooperativa Cogess, capofila dell’associazione temporanea d’imprese che ha co-progettato il servizio con il Comune - ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza domiciliare alle persone anziane integrando le competenze sociali e assistenziali con supporti tecnologici di presidio dei luoghi domestici e della vita quotidiana. Nell’acronimo 'Cura' sono sintetizzati gli aspetti valoriali e di metodo sottesi alla proposta: Conoscere, cioè analizzare contesti e bisogni; Unire, cioè favorire il dialogo tra competenze e saperi differenti: sociale e innovazione tecnologica; Raggiungere, cioè portare nelle case delle persone fragili nuove opportunità personalizzate di risposta ai bisogni: Assistere, cioè migliorare la qualità dell’assistenza mettendo la tecnologia al servizio delle persone fragili".