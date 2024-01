Attilio Fontana: "Non ci sarà nessuna spaccatura nel centrodestra"

Non ci sarà nessuna spaccatura nella maggioranza di governo. A dirlo con certezza è stato il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione della mostra "Colors to draw peace". Nessun timore sulle possibili ripercussioni sulla giunta lombarda delle tensioni nel centrodestra a livello nazionel, in vista delle regionali del 2024.

A chi chiede dell'ipotesi di candidare in Europa gli amministratori locali della Lega, idea lanciata da Matteo Salvini, il governatore risponde: "Non ne abbiamo parlato, ma ne parleremo sicuramente. Io sinceramente in questo momento sono molto concentrato sulla Lombardia: su quello che sto facendo, che dovremo fare e che faremo. Quindi valuteremo".