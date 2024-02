Secondo Fontana per lo smog in Lombardia non ci sono soluzioni

“Siamo sotto ai parametri stabiliti dall’Europa, quindi noi la nostra parte la stiamo facendo”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana durante l’inaugurazione di Myplant&Garden in Fiera a Rho. Il presidente della regione ha risposto a chi chiedeva quali sono le misure di contrasto allo smog dell’Ue: si tratta di "parametri all’interno dei quali si possono immettere nell’atmosfera le sostanze”. Limiti che Milano non ha superato, secondo Fontana.

“Se si va a guardare la quantità di sostanze inquinanti che viene immessa nell’atmosfera nella nostra regione come in tutta la pianura padana si renderà conto che sono in costante diminuzione”, ha spiegato a un giornalista il governatore. Esistono dei fattori che vanno oltre le possibilità d’azione delle istituzioni “determinati dal fatto che purtroppo la pianura padana è una conca all’interno della quale non si crea un ricircolo di aria”, ha detto Fontana.

Le violazioni, quindi, non riguarderebbero la quantità di inquinanti immessi nell’aria, ma “sono sul fatto che si superano i giorni di inquinamento determinati dallo stazionamento dell’aria”. Sarebbe, quindi, colpa della famosa conca su cui la regione avrebbe le mani legate. “Noi stiamo facendo come Lombardia e pianura padana un lavoro importante per ridurre l'inquinamento e i dati ci stanno dando ragione. Se poi le condizioni sono tali per cui anche quel poco che immettiamo ristagna, per ora, non abbiamo soluzioni”.

Non solo, secondo il governatore il traffico non è il principale responsabile dell’inquinamento. “Uno dei grossi errori in cui ricorrono tutti è pensare che il problema risieda nei mezzi di trasporto - ha rimarcato Fontana -. In realtà i problemi sono altri. Se pensate che a Milano ci sono ancora 890 impianti di riscaldamento che funzionano a gasolio, forse vi potete dare una risposta. Se pensate che ci sono ancora in Lombardia impianti di riscaldamento a legna, forse vi potete dare una risposta - ha concluso -. È un insieme di cose che vanno esaminate ed affrontate”.