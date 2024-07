Attilio Fontana vuole chiedere il controllo di tutta Trenord

Pronti a chiedere il controllo completo di Trenord. Lo ha affermato il governatore della Lombardia Attilio Fontana che torna sull'argomento dopo le dichiarazioni rese negli scorsi mesi e settimane. Attualmente la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale è partecipata al 50% da Trenitalia e al 50% da Fnm.

A chi ha chiesto al presidente se la Regione chiederà il 50% più l'1% entro fine mandato, Fontana ha replicato: "Stiamo discutendo, forse non il 50% più uno, ma tutto il capitale sociale". In occasione del G7 Trasporti, tenutosi a Milano lo scorso aprile, il governatore della Lombardia aveva fatto sapere di voler far assumere un ruolo più importante in materia di mobiltà alla Regione. "Per fare questo - aveva detto -, il primo passo è quello di avere la piena governance di Trenord". Allora l'obiettivo era quello di raggiungere un accordo con Ferrovie dello Stato per ottenere l'1% di quota.

A distanza di un paio di mesi la richiesta si fa più ambiziosa. Fontana ha, poi, confermato che la proposta verrà avanzata entro la fine di questa legislatura. "Si sono insediati i nuovi vertici - ha spiegato il governatore - e riprenderemo il dialogo".