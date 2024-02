"Da 3 mesi il Comune non risponde ai cittadini": la protesta in consiglio comunale

Da quasi tre mesi una domanda a risposta immediata firmata da 140 cittadini attende una risposta dal Comune di Milano. È la ragione per cui una loro rappresentanza ha protestato, lunedì pomeriggio, in consiglio comunale a inizio seduta, chiedendo a gran voce che Palazzo Marino si occupi della loro istanza.

Il tema della domanda è il consumo di suolo. I cittadini avevano già presentato un appello in tal senso sia al sindaco Beppe Sala sia all'assessora all'ambiente Elena Grandi, senza ottenere una risposta. Pertanto, a metà novembre, avevano deciso di utilizzare lo strumento di partecipazione con cui, sottoscrivendola, si può presentare all'amministrazione una domanda a risposta immediata. Ma, al 5 febbraio, la risposta non è arrivata nemmeno in questo modo. Dell'argomento ha parlato Carlo Monguzzi, consigliere di Europa Verde, in apertura di seduta: "Ci vantiamo di avere introdotto questa opportunità e poi non rispondiamo?", mentre la rappresentanza di cittadini indossava platealmente un bavaglio.

E veniamo al merito della questione. Secondo Ispra, nel 2022, il consumo di suolo cementificato in tutta la Città metropolitana di Milano è aumentato di 75 ettari, e questo nonostante le direttive europee, la Costituzione, le norme del Pgt e anche il piano aria clima di Milano, secondo cui l'obiettivo dell'amministrazione sarebbe quello di azzerare il consumo di suolo in città. Sempre l'Ispra stima che il costo annuale (medio) per la perdita di servizi "eco-sistemici" è di circa 100mila euro per ettaro che viene impermeabilizzato.

Dunque i cittadini chiedono il rispetto delle direttive europee, nonché del piano aria clima, documento in cui si dichiara in modo esplicito l'obiettivo dell'aumento "della superficie drenante in città dimezzando le aree grigie pubbliche residuali". Sempre che ottengano risposta.