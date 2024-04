Antenne 5g, consigliere milanese chiede di non alzare i limiti elettromagnetici in città

Entra in vigore il 30 aprile l'innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Un provvedimento che il governo italiano ha assunto a gennaio del 2024, ma se ne parlava già da mesi prima, visto che l'Italia è (era) il Paese europeo coi limiti più bassi. E questo avrebbe reso molto costoso investire nel 5G.

E a Palazzo Marino è pronta per essere depositata una mozione urgente, a prima firma di Enrico Fedrighini del gruppo misto, per chiedere che Beppe Sala vieti l'innalzamento dei limiti in tutto il territorio urbano. "Lo ha già fatto il sindaco di Lavagna, lo stanno facendo altri sindaci. Può e deve farlo anche il sindaco di Milano", commenta Fedrighini: "Si tratta di applicare il principio di precauzione stabilito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Nella mozione si legge che non solo partiti e associazioni ambientaliste, ma anche medici (come quelli dell'Associazione italiana medici per l'ambiente) hanno preso posizione contro l'innalzamento del limite di esposizione ai campi elettromagnetici, fissato a 6 V/m (e in procinto di aumentare a 15), che per l'associazione non era nemmeno totalmente cautelativo verso anziani, malati, madri in gravidanza, bambinii e altro ancora.