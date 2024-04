Aumenteranno sconti e agevolazioni per chi fa nuoto a Milano

Nuoto libero gratis fino a 7 anni (non compiuti) e per chi ha fino a 8mila euro di Isee. Aumentano sconti ed esenzioni per chi pratica il nuoto negli impianti milanesi gestiti da Milanosport. Il consiglio comunale, lunedì 22 aprile, ha approvato senza difficoltà l'ordine del giorno presentato da Angelica Vasile e Alessandro Giungi (entrambi del Pd, rispettivamente presidente della commissione sport e della commissione Olimpiadi) su cui era mancato il numero legale giovedì.

Sulla base del documento, verranno anche aumentate le agevolazioni per chi ha un Isee tra 8mila e 20mila euro e per chi ha la responsabilità genitoriale di almeno 3 figli minori. Inoltre, l'ordine del giorno approvato chiede che i collaboratori di Milanosport, ora che, con la trasformazione in società dilettantistica, non saranno più "intermediati" dalla Federazione italiana nuoto, avranno una retribuzione oraria aumentata. Si parla di istruttori e assistenti: circa 40 saranno direttamente assunti da Milanosport, altri 350-400 saranno invece collaboratori della società comunale.

E il consiglio comunale ha approvato anche un altro ordine del giorno, presentato stavolta da Marco Bestetti (Fdi), che chiede che, con la trasformazione di Milanosport in società dilettantistica, il risparmio (fiscale e non) sia destinato prioritariamente alla rimodulazione delle tariffe per gli utenti, privilegiando le fasce di reddito medie e basse.