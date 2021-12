Aurora Impiombato Andreani, Italia Viva, eletta nel consiglio metropolitano di Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Aurora Impiombato Andreani, coordinatrice della zona Adda Martesana per Italia Viva, è stata eletta nel Consiglio Metropolitano di Milano alle elezioni di secondo livello tenutesi in data 19 dicembre 2021. “Abbiamo fortemente creduto in questa candidatura e oggi è motivo d’orgoglio vedere la compattezza del nostro partito in area metropolitana, con il supporto dei nostri parlamentari e dei consiglieri civici che hanno votato Aurora”, così i coordinatori provinciali di Italia Viva, Lucia Caridi e Gianluca Pomo. Italia Viva Rho rinnova gli auguri di buon lavoro ad Aurora, consapevoli della grande sfida che l'attende.