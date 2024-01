Le auto in centro non diminuiscono (nonostante l'aumento del ticket)

Un ordine del giorno per cambiare rotta su Area C. Lo hanno presentato tre consiglieri comunali di maggioranza, due dei quali (Enrico Fedrighini, che ha lasciato la Lista Sala per andare nel gruppo misto, e Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde) si distinguono spesso per le critiche alla giunta di centrosinistra sui temi ambientali. A loro si è unito Rosario Pantaleo, del Partito democratico.

I dettagli dell'ordine del giorno non sono ancora noti, ma l'obiettivo dei tre consiglieri è far sì che in Area C, cioè nel centro di Milano, entrino meno automobili. Il ragionamento parte dall'aumento della tariffa (da 5 a 7,50 euro), da novembre del 2023, non avrebbe cambiato radicalmente il numero di accessi. "La tariffa di 7,50 euro non disincentiva l'uso dell'auto rispetto al trasporto pubblico, e una parte crescente di veicoli accede in Area C prima delle sette e mezza, quando entrano in funzione i varchi di controllo", sottolinea Fedrighini.

A dicembre del 2023, rispetto allo stesso mese del 2022, il calo di auto in Area C è stato di meno del 2%, mentre a novembre (ultimo mese disponibile) l'indice di congestionamento era in aumento di circa l'1%, settimo mese su 11 con segno più. Se calano gli accessi (a telecamere attive) ma aumentano le auto in circolazione, questo significa che le persone tendono a entrare prima che le telecamere si attivino.

Ma c'è anche un altro dato che fa storcere il naso ai consiglieri che hanno promosso l'ordine del giorno: le auto che non pagano il ticket di Area C, in quanto ibride (sotto i 100 g/km) o elettriche, sono arrivate a circa il 40% del totale. Per il Comune di Milano, questo dato significa che la presenza di un ticket per entrare in Area C invoglia gli automobilisti a convertirsi a un'auto più ecologica, ma per Fedrighini, Monguzzi e Pantaleo si traduce in un ulteriore fallimento, visto che la 'mission' di Area C sarebbe quella di decongestionare il centro storico, sfavorendo l'uso dell'auto in generale, comprese quelle a zero o basse emissioni.

"Avevamo detto che l'aumento di 2,50 euro non avrebbe funzionato come dissuasore ma solo fatto arrabbiare le persone. Ora, senza risultati, rischiamo che il tutto si trasformi in un enorme autogol", conclude Monguzzi.