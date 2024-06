L'Autonomia differenziata è legge, Fontana: "Notizia eccezionale per Lombardia"

"A dirlo mi tremano le gambe per l'emozione", scrive sui social il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. La Camera ha approvato il ddl sull'autonomia differenziata. Il testo è stato votato con 172 favorevoli, 99 contrari e un astenuto. L'ok dal Senato era già stato dato a gennaio, ora il provvedimento diventa legge.

"L'approvazione di oggi - spiega Calderoli - è il coronamento di anni e anni di battaglie politiche della Lega, all'interno delle istituzioni e nelle piazze insieme ai militanti, con un voto che scrive una pagina di storia per tutto il Paese. Da questo momento in avanti c'è un iter tracciato e ben definito, che permetterà alle regioni di valorizzare le proprie eccellenze e garantire servizi sempre migliori ai cittadini, nel segno della responsabilità e della trasparenza", scrive il ministro.

Anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato il risultato con gioia: "Una notizia eccezionale per la Lombardia e per i lombardi che, sette anni fa, con un referendum, avevano espresso in maniera chiara e netta la volontà di andare in quella direzione. Con l’autonomia avremo più competenze in diverse materie e potremo confermare la nostra capacità amministrativa rendendo ancora più forte la nostra regione - scrive sui social il presidente della Regione -. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e in particolar modo il ministro Calderoli che ha dato un impulso deciso per raggiungere questo traguardo. Con l’autonomia la Lombardia sarà libera di correre ancora più velocemente".

Lo scopo della legge è quello di decentralizzare. Le regioni a statuto ordinario che lo chiederanno potranno avere autonomie di gestione su un massimo di 23 materie tra cui sanità, istruzione, energia e sicurezza sul lavoro.