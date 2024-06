Dal Pirellone 700mila euro di avanzo: andranno ai non autosufficienti

Come annunciato, la Regione Lombardia destina 733mila euro (pari all'avanzo di amministrazione) alle misure per la non autosufficienza. Con 63 voti a favore e 2 astensioni, l'aula del Pirellone ha approvato il rendiconto del consiglio regionale, il documento che riguarda le entrate e le uscite relative all'esercizio finanziario 2023 dell'istituzione assembleare, dopo il parere favorevole del collegio dei revisori.

L'avanzo di amministrazione è stato destinato all'integrazione delle risorse regionali per le misure per la non autosufficienza, di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi. L'impegno era contenuto in un ordine del giorno a prima firma di Giacomo Cosentino (Lista Fontana), sottoscritto dai capigruppo di maggioranza. "Tale decisione vuol essere un ulteriore segnale di attenzione verso un settore per il quale siamo impegnati a recuperare e rendere disponibili ulteriori risorse", ha dichiarato Cosentino.

A fine maggio il consiglio regionale aveva approvato uno stanziamento di 2 milioni di euro per le misure per la disabilità grave e gravissima, prorogando al 1° agosto la rimodulazione dell'assegno, in modo che le risorse per i caregiver non diminuissero di fatto. Gli interventi integrativi a cura dei comuni e delle Ats sono invece partiti il 1° giugno. Nell'assestamento di bilancio di luglio, inoltre, si recupereranno almeno 8,5 milioni per evitare le liste d'attesa per accedere alle misure.