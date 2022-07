Manifestazione davanti al Pirellone: "Forza Italia è ormai destra illiberale"

Manifestazione di Azione e +Europa fuori dal Pirellone, martedì mattina, prima della seduta del consiglio regionale. I consiglieri Niccolò Carretta (Azione) e Michele Usuelli (+Europa/Radicali) avevano chiesto di dedicate una parte dei lavori alla crisi di governo. "Siamo qui per denunciare il nostro sconcerto di fronte alla scelta irresponsabile del Movimento 5 Stelle, della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia di aver fatto cadere Mario Draghi", ha spiegato Carretta al presidio.

"Noi abbiamo chiesto come Azione e +Europa di discuterne oggi in consiglio regionale perché, come spesso i leghisti ci ricordano, questa è la terza Camera del paese e, quindi, se è vero, non ci si può esimere", ha concluso Carretta: "La crisi di

governo gravissima ha aperto una crisi anche in giunta regionale: c'è stata anche la dimissione dell'assessore Mattinzoli a cui dò volentieri atto di un gesto di coraggio e di coerenza. Perché ormai è chiaro a tutti che Forza Italia è una ruota di scorta al servizio della Lega e della Meloni. In Italia non c'è più un centrodestra, c'è solo una destra illiberale e che va contro gli interessi del paese. Quindi, come Azione stiamo lavorando per dare una casa anche ai veri cittadini moderati, liberali, che si conoscono nell'agenda Draghi per il paese e per la Lombardia".

Mattinzoli e Moratti

In seguito alla caduta del governo Draghi, l'assessore alla casa di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli ha lasciato Forza Italia. Al suo posto è sato nominato Alan Rizzi. E, in questi giorni, c'è il botta-risposta tra il governatore Attilio Fontana e la sua vice Letizia Moratti. Quest'ultima ha contestato la scelta di Lega e Forza Italia di far cadere il governo e, ormai, non fa più mistero di voler concorrere a governatrice della Lombardia.