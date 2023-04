Scontro sulle famiglie arcobaleno in aula a Milano: Sala se ne va

Il sindaco si alza e se ne va. È l'ultima scena dello scontro avvenuto lunedì 3 aprile in consiglio comunale mentre si discuteva dei diritti dei bambini nati all'interno di "famiglie arcobaleno".

In aula è scoppiata una bagarre proprio sul tema del riconoscimento dei figli di coppie gay. I toni si sono accesi sia tra gli esponenti del centrodestra sia tra quelli della maggioranza. Poi, il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo è intervenuto per rispondere a un fatto personale, ma nel prendere la parola ha attaccato il sindaco di Milano, Beppe Sala, sempre sull'argomento dell'omogenitorialità.

"Qui si sta parlando da un'ora e mezza di temi rilevanti per la città, ma lei è arrivato solo adesso - ha detto Truppo rivolgendosi al sindaco -, invece che venire in consiglio comunale va a Bruxelles e in televisione a parlare di queste cose". A quel punto Sala invece di rispondere, si è alzato e ha lasciato l'aula dicendo mentre se ne andava a Truppo, "rispetto delle regole, rispetto delle regole". Il capogruppo di Fratelli d'Italia nel suo intervento avrebbe dovuto infatti rispondere a una vicenda personale e invece ha parlato di altro.

Subito dopo, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Matteo Forte ha urlato più volte al microfono e riferendosi al sindaco ha detto: "Schettino torni a bordo". La Lega ha invece chiesto la sospensione dei lavori del consiglio fino al ritorno in aula di Sala, ma la proposta è stata bocciata.