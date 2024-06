Ballottaggi nel Milanese: 4-2 per il centrosinistra (più un civico)

Quattro a due per il centrosinistra, più la conferma dell'amministrazione civica nel settimo comune. Così sono terminati i ballottaggi nella Città metropolitana di Milano, caratterizzati da un marcato astensionismo. Si votava in sette comuni, fino a lunedì alle 15, e subito dopo è iniziato lo spoglio dei voti. Con qualche conferma e qualche "ribaltone".

Iniziamo allora dall'unico sindaco totalmente "civico", quello di Lainate: sarà Alberto Landonio, già sindaco per 10 anni in passato, che la volta precedente aveva ceduto il timone ad Andrea Tagliaferro. Poi, al primo turno di quest'anno, Tagliaferro ha cercato la riconferma contro lo stesso Landonio, ricandidatosi, ed è rimasto fuori dal ballottaggio, a cui è invece arrivata Danila Maddonini per il centrodestra. Ma l'esito delle urne non ha lasciato scampo a quest'ultima: Landonio, evidentemente molto amato a Lainate, ha stravinto con più del 64% dei voti.

I quattro sindaci di centrosinistra

Nel comune più grande alle urne, Paderno Dugnano, si conferma l'amministrazione di centrosinistra. Non più Ezio Casati, giunto alla scadenza dei 10 anni, ma Anna Varisco, che batte Roberto Boffi, candidato del centrodestra, nonostante questi fosse in vantaggio dopo il primo turno. Il centrosinistra si conferma anche a Settimo Milanese con Fabio Rubagotti, che sconfigge Ruggiero Delvecchio. Il centrodestra ha in parte pagato la divisione al primo turno, con la candidata di Fratelli d'Italia arrivata ultima.

Restando in casa centrosinistra, vanno segnalati due "ribaltoni" a suo favore. Quello di Cusano Milanino, con Carla Pessina, che ha sconfitto la sindaca uscente di centrodestra Valeria Lesma, ottenendo quasi il 55% dei consensi. Al primo turno le due aspiranti erano arrivate quasi pari. E quello di Peschiera Borromeo, dove Andrea Coden ha sconfitto Mario Orfei, candidato di Lega e Forza Italia, mentre l'"erede" dell'amministrazione uscente, Andrea Scarpato di Fdi, era rimasto fuori al primo turno.

I due sindaci di centrodestra

Due le "caselle" per il centrodestra, entrambe ribaltando il colore politico rispetto all'amministrazione uscente. A Novate Milanese vince Gian Maria Palladino, che sconfigge la sindaca uscente di centrosinistra Daniela Maldini. E a Trezzano sul Naviglio, dove il sindaco uscente Fabio Bottero non era più candidato dopo i 10 anni di mandato, il centrodestra s'impone con Giuseppe Morandi. Non ce la fa Sandra Volpe.