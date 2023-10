Il compromesso a Palazzo Marino: sì alla bandiera di Israele e a quella della pace

Il Comune di Milano esporrà davanti a Palazzo Marino la bandiera di Israele (come chiedeva una mozione presentata dalla Lega) e anche quella della pace (come aggiunto con un emendamento a cui ha lavorato per tutto il pomeriggio il capogruppo del Partito democratico Filippo Barberis), con l'approvazione del sindaco Giuseppe Sala, poiché diversi consiglieri comunali di centrosinistra erano pronti a votare contro la sola bandiera israeliana. Una lacerazione nel centrosinistra che ha portato a ore di stallo.

23 i voti a favore della mozione, con varie defezioni di maggioranza, e un contrario; 14 i favorevoli all'emendamento sulla bandiera della pace, 10 i contrari. Il gruppo di Europa Verde non ha partecipato al voto, dichiarando la contrarietà a esporre la bandiera di Israele, così come vari esponenti della Lista Sala e del Partito democratico.

"Due popoli che soffrono devono essere rappresentati solo dalla bandiera della pace", ha detto in aula il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi, mentre il centrodestra era contrario ad affiancare la bandiera della pace "perché usare la parola 'pace' quando si parla di terroristi è assurdo", secondo la dichiarazione di Samuele Piscina della Lega.

Tra gli altri interventi, appassionato quello di Manfredi Palmeri (Lista Bernardo), secondo cui "si parla di palestinesi solo in riferimento a Israele" dimenticando i milioni di palestinesi che vivono in Cisgiordania, in Libano e nello stesso Stato d'Israele ("dove sono deputati, medici, avvocati"), i quali non hanno alcuna intenzione di accodarsi alla guerra di Hamas, e gli stessi palestinesi della striscia di Gaza, "prime vittime di Hamas". Palmeri ha poi ricordato che in Israele ci sono moschee e chiese, mentre a Gaza c'erano sinagoghe, ma "quando Israele ha abbandonato Gaza unilateralmente, sono state bruciate qualche ora dopo". E ha concluso affermando che votare per affiancare la bandiera della pace a quella israeliana sarebbe stato "peggio che votare contro la bandiera israeliana".

Sull'altra sponda Tommaso Gorini di Europa Verde, secondo cui quello di Hamas "è solo l'ultimo dei massacri figli della cultura dell'etno-nazionalismo", a sua volta originato dall'idea di Stato-nazione, sorta a inizio '800 "in circoli di ricchi nobili, romantici che potevano permettersi di disquisire di questi temi". A questo, Gorini ha contrapposto "le bandiere dei valori umani", che "non hanno confini", e ha concluso affermando che "non possiamo prestare il fianco a qualsiasi nazionalismo oggi, perché dopo milioni e milioni di morti, il nazionalismo è pattume ideologico e dev'essere consegnato alla storia per sempre".