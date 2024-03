La bandiera della pace con la scritta sul cessate il fuoco (per Gaza) esposta a Palazzo Marino

La bandiera della pace, con la scritta "cessate il fuoco ora", è stata esposta sulla facciata di Palazzo Marino lunedì mattina, e resterà visibile per tutta la giornata. Lo aveva richiesto il consiglio comunale approvando, il 4 marzo, un ordine del giorno sulla guerra a Gaza, presentato da Marco Mazzei della Lista Sala, in cui si chiedeva anche alla giunta di attivarsi, presso le sedi opportune, "anche esercitando la propria influenza di Comune leader in Italia e in Europa", per chiedere il cessate il fuoco umanitario immediato, la liberazione degli ostaggi e il sostegno alla comunità palestinese e alla comunità ebraica a Milano.

Durante il dibattito in aula, si erano sentiti diversi 'distinguo', soprattutto circa un passaggio dell'ordine del giorno in cui si legge che "il governo israeliano ostacola gli aiuti umanitari": un passaggio fortemente contestato sia da Marco Bestetti (Fratelli d'Italia) sia da Gianmaria Radice (Riformisti Italia Viva). Alla fine, il centrosinistra aveva votato compattamente a favore del testo, mentre il centrodestra non aveva partecipato al voto.