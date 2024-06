Sul Duomo di Milano è stata appesa la bandiera della Palestina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'altra bandiera della Palestina è stata appesa in un dei luoghi iconici di Milano, questa volta probabilmente sul più importante dei monumenti simbolo del capoluogo lombardo. L'ex deputato dei Verdi, Stefano Apuzzo, ha srotolato lo stendardo dalla cima più alta della facciata del Duomo di Milano. I passanti, tra turisti e milanesi, si sono fermati a guardare e in tanti hanno scattato video e foto. Il gesto arriva qualche giorno dopo quello di Carlo Monguzzi che aveva appeso il vessillo palestinese in Galleria Vittorio Emanuele II.

"L’azione intende ribadire la richiesta dei popoli, delle piazze e delle università del mondo di un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza e in West Bank - scrive Apuzzo in una nota diffusa -, dello stop al genocidio ai danni del popolo palestinese e della richiesta al governo italiano di non inviare più armi a Tel Aviv (Oto Melara, Leonardo), impiegate per il massacro in corso e del riconoscimento dello Stato di Palestina (come già fatto da diversi Paesi europei)".

L'ex deputato die Verdi, candidato alle europee con l'Alleanza Verdi e Sinistra, sottolinea: "Il Vaticano riconobbe lo Stato di Palestina già nel 2013, ragion per cui il blitz non intende in alcun modo contestare la Chiesa, bensì apprezzarne lo spirito pacifista e contro le armi e chiedere con forza al governo italiano lo stesso, coraggioso, passo compiuto dal Vaticano". Nella nota viene spiegato che Apuzzo ha agito da solo. "I governi imitino il coraggio civile e la tenacia dei giovani e delle universitarie di tutto il mondo che occupano gli atenei. Chiediamo l’immediato cessate il fuoco, l’accesso alla Striscia degli aiuti umanitari e la liberazione di tutti gli ostaggi civili. Desideriamo un giusto processo per i responsabili del governo di Tel Aviv da parte della Corte Penale Internazionale", chiosa Apuzzo.