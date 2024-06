La bandiera della Palestina anche sul Duomo di Pavia (dopo la cattedrale di Milano)

Anche sul Duomo di Pavia è stata issata una bandiera della Palestina. Il gesto richiama direttamente quello avvenuto sul Duomo di Milano il 5 giugno. La differenza è che l'episodio milanese era stato apertamente rivendicato da Stefano Apuzzo, dirigente politico di Europa Verde e candidato alle elezioni europee nella lista Alleanza Verdi Sinistra (senza poi risultare eletto). Stavolta invece la bandiera sul Duomo di Pavia non è stata, al momento, rivendicata.

Se n'è accorta una passante, nella prima mattinata di venerdì 21 giugno, mentre transitava in bicicletta in piazza della Vittoria. Ha segnalato la cosa, e subito sono stati avvisati don Gian Pietro Maggi, parroco della cattedrale, e la Digos. La bandiera, posizionata sulla cupola, è stata poi rimossa. Gli investigatori stanno indagando per capire chi abbia compiuto il gesto e in che modo sia riuscito a portare lo stendardo fin sulla cupola.

Non sono mancate le polemiche. Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato e politico pavese della Lega, ha scritto su Facebook: "Aria nuova a Pavia. Se il Vescovo ha deciso di issare la bandiera della Palestina sul campanile del Duomo è un conto... Se qualcuno l’ha fatto senza autorizzazione dovrebbe scattare la denuncia". Difficile però pensare a un gesto del Vescovo.