La Lombardia stanza 5,6 milioni di euro per la cultura

Valorizzare il patrimonio culturale della Lombardia, attraverso un sostegno economico da 5,6 milioni di euro. È questo l'obiettivo del bando regionale presentato lunedì mattina dall'assessora alla Cultura, Francesca Caruso, con il consigliere regionale Giacomo Zamperini all'Utr di Lecco. Il bando si chiama "Avviso unico della Cultura 2024" e possono partecipare Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro.

Il bando aprirà il 3 aprile e chiuderà il 23. "Vogliamo coinvolgere fasce sempre più ampie della popolazione agevolando la diffusione della cultura anche nelle aree che presentano un'offerta limitata", ha spiegato Caruso.

Le risorse saranno suddivisi in diversi ambiti. Una quota da 1.080.000 euro servirà alla concessione dei contributi di promozione educativa e culturale, 2.320.000 euro per la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso). Altri 800mila euro verranno stanziati per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema, mentre 1.461.000 euro per la concessione di contributi ai soggetti partecipati da Regione Lombardia.