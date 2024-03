La Rsa dell'incendio (con 6 anziani morti) cerca un nuovo gestore

Sarà trovato un gestore per il centro diurno della Rsa Casa per Coniugi di via dei Cinquecento a Milano (dove, nel mese di luglio del 2023, un incendio ha ucciso 6 anziani) e per il centro diurno integrato Ferrari di via Panigarola, entrambi nel quartiere Corvetto. Si tratta di 235 posti in Rsa e 52 in centro diurno integrato, di cui il 60% sarà riservato agli utenti individuati dal Comune di Milano, proprietario delle strutture, mentre il 40% potrà essere gestito autonomamente dai soggetti che si aggiudicheranno il bando.

Sono le linee guida approvate dalla giunta di Milano in attesa del bando vero e proprio. I posti a disposizione potranno essere integrati con quelli che verranno ricavati dopo avere terminato i lavori di messa in sicurezza della Casa per Coniugi, ancora parzialmente sotto sequestro. L'offerta tecnica verrà privilegiata rispetto a quella economica (90 punti contro 10 al massimo), ma verrà valutata anche la sostenibilità del piano economico-finanziario.

L'aggiudicatario dovrà garantire uno standard di almeno 1.200 minuti di assistenza settimanale per persona, superiore del 33% a quello fissato a livello regionale (che si 'ferma' a 901 minuti). La concessione durerà fino al 30 giugno 2028. La spesa complessiva dovrebbe essere di circa 21,1 milioni di euro.

L'incendio e l'inchiesta

Sei morti, 81 feriti. Questo il tragico bilancio dell'incendio scoppiato l'8 luglio 2023 alla Casa per Coniugi di via dei Cinquecento. Drammatiche le immagini dei soccorritori costretti a evacuare la struttura portando fuori, una per una, tutte le persone che si trovavano all'interno. Secondo le risultanze successive, le fiamme sono divampate a partire dall'accendino o da una sigaretta accesa da una delle ospiti, poi deceduta. Sotto accusa, fin dal primo momento, i sistemi di rilevazione del fumo e delle fiamme, che pare non funzionassero da mesi, tanto che la cooperativa Proges, che gestiva la struttura, aveva ovviato con la presenza notturna di un tecnico antincendio.

Il centrodestra a Palazzo Marino ha chiesto più volte una commissione d'inchiesta in consiglio comunale per fare luce sull'incendio, in parallelo all'inchiesta della magistratura che procede con le ipotesi di incendio colposo e omicidio colposo plurimo. Tra gli indagati, il direttore generale di Proges, a cui in agosto del 2023 la Regione Lombardia ha sospeso l'accreditamento per sei mesi.

Con la pubblicazione delle linee guida del bando per la nuova gestione da parte della giunta, Alessandro De Chirico (capogruppo di Forza Italia) ha commentato che "sarebbe opportuno scongiurare che la gestione torni in mano alla cooperativa Proges, almeno fino a quando non verranno accertate eventuali responsabilità e gravi negligenze nella conduzione della Rsa".