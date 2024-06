Il Comune di Milano querela il giornalista Gianni Barbacetto

L'allusione (in forma di domanda) a bustarelle e regali, in merito alle inchieste della procura di Milano sull'urbanistica, sta costando carissima al giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto. Il 6 giugno, su proposta del sindaco Beppe Sala, la giunta milanese ha deciso di citarlo in giudizio per ottenere un risarcimento danni.

Barbacetto è sotto accusa in particolare per tre post sui social network, datati 15 marzo, 8 aprile e 8 maggio (non 9 maggio come si legge in delibera). Scriveva, il 15 marzo: "Domanda: ma davvero a Milano il Comune lascia costruire grattacieli fuori dalle norme, senza che parta qualche mazzetta, come ai bei tempi di Tangentopoli?". Rincarava la dose, l'8 maggio: "Ho riletto il decreto di sequestro del cantiere di via Lepontina, a Milano. E mi è affiorata una domanda: ma davvero questi dipendenti e dirigenti del Comune fanno tutti questi “regali” ai costruttori gratis, senza niente in cambio?". Nel mezzo, l'8 aprile, pubblicava il link a un suo articolo in un blog, accompagnato da una vignetta nella quale si vedono due persone scambiarsi una busta chiusa, e si legge la frase "per avere le mani pulite basta usare i guanti".

"Da solo sono più debole"

Per Palazzo Marino, "insinuazioni di corruzione infondate", meritevoli di una querela. Barbacetto, mercoledì mattina, ha replicato annunciando la sospensione di ogni sua attività sui social network e ha sottolineato che "le attività del Comune in campo urbanistico" sono "oggetto di inchieste della procura". E poi ha aggiunto: "Tutto quello che posto sui social passa prima sul mio giornale, il Fatto Quotidiano, che però non è stato querelato: io da solo sono più debole".