Pirellone, Max Bastoni lascia la Lega e va nel Comitato del Nord: "Autonomia dimenticata"

Il consigliere regionale Massimiliano Bastoni ha lasciato il gruppo della Lega al Pirellone per aderire al neonato gruppo Comitato del Nord, fondato qualche giorno fa da altri tre fuoriusciti della Lega (immediatamente espulsi dal partito): Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti.

La defezione di Bastoni era nell'aria. Lo conferma lo stesso interessato: "La mia scelta - afferma - viene dopo alcuni giorni di profonda riflessione. Ormai non vi sono più le condizioni che mi portarono ad aderire al movimento che mi appassionò alla politica poco più che ventenne. Temi come l'autonomia e la difesa delle identità regionali sono da porre al primo posto nell'agenda politica, cosa che in Lega in questo momento non vedo possibile".

Si chiama 'Comitato del Nord' anche un movimento, per ora interno alla Lega e guidato dal fondatore del Carroccio Umberto Bossi, che ha lo stesso scopo: riporre al centro dell'azione leghista il tema dell'autonomia. "Il partito dei commissari non mi rappresenta più", conclude Bastoni, rimarcando comunque che sosterrà Attilio Fontana alle elezioni regionali di febbraio 2023.