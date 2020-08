Esplosione di Beirut (Libano): arrivano in supporto 15 vigili del fuoco italiani, 3 sono lombardi

E' atterrato a Beirut, nelle scorse ore, il team di 15 vigili del fuoco italiani esperti in rischio chimico-batteriologico e valutazioni di integrità strutturale. Tra loro vi sono 3 operatori della direzione generale dei vigili del fuoco Lombardia.

"Presteranno supporto tecnico alle autorità libanesi nelle rilevazioni ambientali di sostanze pericolose e per verificare la sicurezza delle strutture rimaste coinvolte nella tremenda esplosione. Concretamente vicini al Libano e agli abitanti di Beirut", sottolinea il presidente della Regione Attilio Fontana.

Gli uomini sono partiti dall'aeroporto militare di Pisa, nell'ambito del Meccanismo europeo di protezione civile. Trasportati personale e mezzi con un C-130 dell'Aeronautica Militare, il team a Beirut è a disposizione delle autorità locali per l'inizio delle operazioni. In Libano i tecnici del Corpo nazionale assicureranno supporto tecnico sul fronte del rischio chimico, mediante speciali dotazioni in possesso dei nuclei NBCR avanzati di Roma, Torino, Venezia e Milano, la capacità di rilevazioni ambientali di sostanze pericolose, nonché la ricognizione esperta per la sicurezza dello scenario.