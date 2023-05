La commercialista del Qatargate mantiene l'incarico pubblico a San Donato

Continuerà a fare la revisora dei conti dell'azienda comunale farmacie di San Donato Milanese la commercialista Monica Rosanna Bellini, indagata per corruzione e riciclaggio a Bruxelles (e per riciclaggio a Milano) nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, arrestata a gennaio ma nel frattempo libera dopo che la Corte d'Appello milanese ha negato l'estradizione in Belgio. Bellini è accusata di avere lavorato per far rientrare il denaro del Qatargate destinato all'ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri creando società ad hoc per incassarlo.

Il consiglio comunale di San Donato le ha rinnovato la fiducia, confermandola come revisore unico dei conti dell'azienda che gestisce le farmacie comunali della città. Un ruolo che la commercialista di Panzeri detiene dal 2020 e che ora manterrà fino al 2026. La delibera è stata approvata con i voti compatti della maggioranza (le due liste civiche San Donato Futura e SandoLab) che ha vinto le elezioni nel 2022, battendo al ballottaggio il centrosinistra, mentre il centrodestra era finito terzo al primo turno.

Il sindaco 'civico', Francesco Squeri, ha difeso la scelta, spiegando di avere chiesto al consiglio d'amministrazione un parere su come avesse agito Bellini in questi anni nell'azienda comunale e di avere avuto un riscontro positivo. Le opposizioni di centrosinistra e centrodestra erano di opinione contraria, pur rispettando la presunzione d'innocenza, ma rimarcando l'attenzione sull'opportunità politica della conferma.

Al momento dell'arresto, Bellini risultava sindaco di Milanosport (la società partecipata al 100% dal Comune di Milano per la gestione degli impianti sportivi milanesi) e revisore di Afol (azienda della Città metropolitana di Milano che si occupa di formazione e lavoro). Era anche presidente del collegio sindacale di Brianza Energia Ambiente e consigliere d'amministrazione di Melegnano Energia Ambiente. E negli anni ha ricevuto in carichi in altre società pubbliche del Milanese.