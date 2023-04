25 aprile, Sala: "Quel giorno risorsero Milano, l'Italia e l'Europa intera"

Il 25 aprile risorsero Milano, l'Italia e l'Europa intera. Così il sindaco Beppe Sala alla vigilia della Liberazione, giornata che, come ogni anno, è al centro di numerose polemiche.

Il primo cittadino ha voluto ricordare il significato della festa nazionale, che commemora la vittoria contro il nazifascismo."La liberazione dall'orrore nazifascista fu certamente un nuovo inizio per Milano e per il Paese, ma si pose come origine del processo di unità dell'intero continente europeo - ha detto Sala nel suo podcast quotidiano Buongiorno Milano -. È questo lo spazio minimo in cui pensarci oggi, milanesi, italiani, europei contemporaneamente e indissolubilmente".

"Le libertà che ci sono state garantite dalle nostre madri e dai nostri padri, costruite pazientemente e non senza contraddizioni fino a oggi, e tutt'ora da realizzare in forma compiuta, prendono vita in uno spazio continentale che ne fa il motore propulsore per l'allargamento dei diritti e la messa a quadro dei doveri - ha proseguito il sindaco -. Con tutte le pecche che si possono attribuire alla composizione di una somma di nazioni tanto diverse, se andiamo a vedere i valori fondamentali dello spazio europeo noi troveremo la traduzione contemporanea di quelle spinte alla libertà e alla democrazia che fanno il 25 aprile".

"Noi - ha aggiunto Sala - oggi dobbiamo chiederci questo: se crediamo o no di avere costruito in questi 78 anni e se vogliamo continuare a costruire uno spazio continentale di diritti, doveri, regole, libero e democratico, cooperando tutti insieme. Uno spazio in cui abbiano diritto di esistenza le politiche per l'ambiente, che è così tanto messo in pericolo da noi stessi, le garanzie per un lavoro giusto e diffuso, per il welfare, la sanità, l'educazione, il diritto alla casa, l'unione in famiglia a partire dall'amore e non dal genere".

"Questo spazio - ha concluso il primo cittadino - non può essere solo nazionale, questa dimensione è insufficiente di fronte a queste enormi sfide, si tratta di questioni continentali che addirittura riguardano l'intero pianeta. Sono le sfide della nostra contemporaneità, di quella storia europea che è sempre contemporanea. È il presente e il futuro del 25 aprile".