Beppe Sala ad Assolombarda: "Serve una politica industriale"

“Dobbiamo affrontare questioni delicate rispetto al futuro del nostro paese”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala durante l’inaugurazione delle sede rinnovata di Assolombarda, a Milano. Come riporta Ansa, il primo cittadino ha fatto un appello: “Se non si cresce, se non si trovano vie per consolidare la nostra presenza a livello internazionale è un problema”.

Il sindaco ha dichiarato impossibile “continuare a lasciare la politica industriale agli imprenditori, confidando che poi loro si diano da fare, lasciandoli soli in questa fase”. La politica, secondo Sala, devono chiedere si essere parte di una visione, di uno sforzo sociale e “al tempo stesso mostrarsi attenti e collaborativi”.

Nella stessa sede, il presidente di Assolombarda Alessandro Spada ha commentato le dichiarazioni di Beppe Sala: “Noi sulla visione di una nuova politica industriale ci stiamo lavorando da tempo perché siamo impegnati sulle transizioni, con un focus molto importante su quelle che possono essere le ricadute dell'intelligenza artificiale nel prossimo futuro”.