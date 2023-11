Botta e risposta tra Sala e Fontana: "Il governatore pensi alla sanità"

Tensioni tra il presidente della regione Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala, entrambi ospiti all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico. A scatenare il botta e risposta sarebbe stato Beppe Sala, interrogato sulla questione sicurezza: “Fontana dovrebbe preoccuparsi anche un po’ dei problemi suoi”, ha detto il primo cittadino riferendosi all’affermazione di qualche giorno fa di Fontana che ha parlato della mancanza di sicurezza a Milano come un “problema che c’è”. Sala ha attaccato il presidente di regione sulla questione sanità: “I cittadini lombardi sono furiosi per le liste d’attesa, e questo mi sembra un problema anche più grave perché tocca tutti”.

Stessa sede, Fontana replica: “Non c’è motivo di attaccarmi, Sala dovrebbe leggere i giornali e rendersi conto che il problema della sanità non è lombardo, ma italiano. Sulla sanità ci stiamo già pensando, Sala stia tranquillo”. Il governatore ha poi sottolineato di non aver mai attaccato il sindaco, ne avergli dato la responsabilità del problema. “Ogni tanto qualcuno può anche fare l’ammissione che il tema della sicurezza è in grande parte in mano al governo. Ma quando fa comodo si dice e quando non fa comodo invece la colpa è di Sala”, ha precisato il primo cittadino.

Un problema che esiste e che deve essere affrontato, dopo che per lungo tempo è stato nascosto sotto il tappeto. Questa l’opinione di Attilio Fontana sul tema della sicurezza in città. “Tutte le forze devono dare un contributo”, chiosa.