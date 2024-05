Rivolta al Beccaria, Sala chiede l'intervento del governo

Il governo deve "intervenire necessariamente" sul carcere minorile Beccaria. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della conferenza stampa di presentazione della Beauty Week, interrogato dai giornalisti. All'Ipm nelle scorse ore si è tenuta l'ennesima rivolta che ha coinvolto circa 70 detenuti che si sono barricati per ore.

"Purtroppo - ha affermato Sala - questa è la prova provata che, quando lasci andare le cose, va a finire così. Abbiamo tenuto il Beccaria per più di dieci anni senza il direttore. Ora, non perché oggi ce l'hai, si azzerano le problematiche". Secondo il primo cittadino il problema riguarda anche le educatrici: "Una parte dei consiglieri comunali dicono di metterci più educatrici, se ci sono le condizioni di sicurezza. Io invito i consiglieri che chiedono immediatamente un maggiore intervento di andarci anche un po' loro perché oggi la situazione lì è complessa. Sono le nostre educatrici che, e io le capisco, hanno difficoltà oggi a starci".

La rivolta

Nel pomeriggio di mercoledì, a partire dalle 15.30, c'è stata una breve rivolta da parte di alcune decine di detenuti all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano. Non è del tutto chiaro quale sia stata la miccia che ha scatenato le proteste, che i sindacati della polizia penitenziaria descrivono come violente. Dalle prime indicazioni sembrava fossero iniziate come reazione alle sanzioni contro uno dei reclusi, in seguito è emerso che tutto sarebbe partito per un controllo antidroga con i cani e il sequestro di sostanze stupefacenti.

Gli ospiti della struttura, dove di recente sarebbero stati documentati una serie di abusi contro i reclusi minorenni proprio da parte di agenti della polizia penitenziaria, sono in fermento da un po' di tempo. Martedì, uno di loro avrebbe tentato di strangolare un agente, finito in ospedale e dimesso con 10 giorni di prognosi. Forse proprio in difesa di questo detenuto sono scattati i primi tafferugli di mercoledì. A quanto pare, dopo aver sfasciato l'interno di alcune celle diversi ragazzi si sarebbero fermati nel cortile dell'istituto, situato in Via dei Calchi Taeggi. La loro azione non ha però provocato feriti e non è stato incendiato nulla, anche se sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.