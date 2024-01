Beppe Sala al cantiere di Bisceglie: "I lavori si concluderanno in primavera"

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha visitato il capolinea dei bus di Bisceglie dove sono in corso i lavori di riqualificazione del piazzale, iniziati lo scorso settembre. Gli obiettivi, come spiega il primo cittadino, sono tre. Al centro il potenziamento del numero di posti disponibili per la sosta degli autobus e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Inoltre, è prevista la realizzazione di una velostazione con 150 posti bici e degli appositi percorsi ciclabili. I lavori hanno un costo di circa 500mila euro. Gli interventi permetteranno ai ciclisti di raggiungere le vie Bisceglie, Zurigo, Spagliardi e Dei Calchi Taeggi comodamente. I lavori procedono come previsto senza lo spostamento del capolinea della M1.

Sala, che ha condiviso sui suoi social l’avanzamento dei lavori, ha confermato che si concluderà tutto in primavera “e tutto sarà più bello e verde”.