Perché Milano non può fare a meno del car sharing, secondo Sala

Beppe Sala torna a parlare ai milanesi con l’appuntamento ‘Cose in Comune’ su Instagram. L’argomento della settimana è lo sharing in città, dalle auto alle bici passando per la questione “controversa” e dibattuta dei monopattini. “Lo sharing dei veicoli non è un servizio pubblico, ma un’attività commerciale autorizzata dall’Amministrazione”, esordisce il primo cittadino per chiarire il primo equivoco quando insorgono le lamentele per la gestione dei vari servizi. “I numeri non sono stratosferici - ammette Sala -. Lo sharing incide sul 4% della mobilità a Milano: non è molto, ma è un dato superiore alla maggior parte delle città europee cresciuto del 2% rispetto a 10 anni fa”.

Il sindaco ritiene essenziale il servizio di car sharing, quello più apprezzato dai cittadini e che viene utilizzato maggiormente. In città sono presenti 20.500 veicoli a noleggio, 146 ogni 10mila abitanti, spiega Sala snocciolando i dati. Le auto sono 3.430 gestite da quattro operatori. Le biciclette 5.430 con servizio di stallo e 8mila free floating anche qui con quattro operatori. Solo un’azienda per i 1.700 scooter elettrici e un’altra per i 2mila monopattini. Ma quanto vengono sfruttati? “A dire la verità non vengono usati molto. Le auto vengono noleggiate 9.320 volte al giorno, le bici vengono sfruttate per una media di 11 minuti a noleggio, 14 minuti per gli scooter che percorrono circa 5 km. I monopattini vengono scelti mediamente da 9mila persone al giorno”, afferma Beppe Sala.

Il car sharing “vitale”

“Ritengo che il car sharing sia vitale per le città complesse”, spiega Beppe Sala. L’obiettivo futuro è che le case automobilistiche si facciano carico del servizio a titolo gratuito con il ritorno di avere veicoli in strada per farne promozione. “Abbiamo molte richieste anche dai comuni limitrofi per l’estensione del servizio. Al momento stiamo vagliando una richiesta degli operatori di noleggio auto: l’eliminazione della tassa da 150 euro ad auto pagata al Comune”, spiega Sala affermando che potrebbe essere un buon compromesso perché il servizio venga esteso e migliorato. Della contrattazione si sta occupando Assosharing, la prima associazione di categoria.

Le criticità del monopattino

“Ho capito che questo mezzo sarebbe arrivato a Milano visitando anni fa Washington. Lì però le strade sono ampie”, spiega il sindaco. Diverse le criticità riscontrate su questo tipo di mezzo. “Quando facciamo il bando poniamo ai gestori dei vincoli che spesso non vengono rispettati. Talvolta, è capitato che le stesse aziende non mettessero in campo la flotta promessa”. Poi il primo cittadino ammette: “Anche noi non abbiamo spinto per la loro diffusione”. Si tratta comunque di uno strumento non solo apprezzato da molti, ma anche utile perché ecologico. La svolta potrebbe arrivare con il nuovo codice della strada che introdurrebbe alcuni obblighi come la targa, l’uso del casco e l’assicurazione. Quest’ultima nel servizio di sharing è già inclusa.

I prossimi progetti, spiega ancora il sindaco di Milano, riguardano gli spazi. “Milano è una città medievale con vie strette e spazi limitati: non è semplice trovare parcheggi per tutti i mezzi - ammette -. La nuova tendenza sarà quella di creare in città, entro due anni, alcune migliaia di spazi indifferenziati a strisce blu per auto elettriche e non con colonnine più piccole, meno ingombranti e con ricarica più lenta”. Anche per quanto riguarda la micro mobilità elettrica sono in progetto degli spazi di stallo ad hoc per far sì che monopattini e biciclette in sharing siano parcheggiate in posti specifici evitando il caos sui marciapiedi.