Beppe Sala attende l'arrivo di Giorgia Meloni e pensa al suo successore

Milano attende la premier Giorgia Meloni che, nelle prossime settimane, dovrebbe raggiungere il capoluogo lombardo per incontrare il sindaco di Milano Beppe Sala. Non c’è ancora una data e lo stesso Sala ha ammesso di non volerla “tirare per la giacchetta, ma è importante che venga”. Nell’agenda del primo cittadino ci sono sicuramente gli stipendi e dal tema della casa. “Il mio atteggiamento nei confronti del governo è collaborativo”, ha detto Sala interrogato da alcuni giornalisti in occasione del brindisi natalizio con i cronisti.

Non solo Meloni. Il 29 dicembre è atteso in città anche il ministro dello sport Andrea Abodi. L'idea è quella di fare un giro dei luoghi olimpici per definire i dettagli.

Quale migliore occasione per fermarsi e fare qualche passo indietro. “Sono 15 anni che lavoro per Milano”. Ha sottolineato il sindaco. Tutto è iniziato a gennaio del 2009, con il ruolo di direttore generale del comune della sindaca Letizia Moratti. Poi commissario per Expo 2015 e sindaco dal 2016. E, sebbene il mandato duri ancora tre anni, Sala inizia a pensare al proprio successore e a quello che farà una volta terminata la carica. La speranza è quella di rimanere in politica, senza tornare in ruoli manageriali nel privato ed escludendo Bruxelles.

"L’entusiasmo non l’ho perso, anche se qualcuno ogni tanto lo insinua. Anzi, sono conscio di quanto oggi sia difficile fare il sindaco. Tra un po’ cominceremo ad accogliere con interesse possibili candidature per il dopo-Beppe Sala. Dico subito a tutti gli interessati che ci vuole una buona dose di coraggio, perché i tempi sono tali che non è semplice, ma Milano ha capacità che altre città non hanno”, ha sottolineato il sindaco.