Accoltellamento Lambrate, Sala: "Decreti di espulsione non vengono mai eseguiti"

Il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare dell'accoltellamento in stazione a Lambrate dopo aver commentato la vicenda ieri, 9 maggio, a margine dell'inaugurazione di Orticola. "L'immigrazione serve. Negarlo vuol dire vivere scollegati dalla realtà. E, in ogni caso, è una questione di umanità", esordisce il sindaco in un post su Instagram a corredo di una immagine. Sfondo rosso e la sola scritta "Immigrazione".

"Decine di migliaia di immigrati vengono sfruttati e umiliati nei campi per permetterci di avere sulle nostre tavole i buoni prodotti della nostra terra - prosegue Sala -. Non possiamo più continuare a girarci dall'altra parte. Ma è altrettanto evidente che se una Questura emette un decreto di espulsione, poi va eseguito. E diciamo la verità, quasi mai avviene". Per il sindaco quanto è accaduto al poliziotto, colpito da un uomo con molti precedenti penali e un decreto di espulsione, è colpa di un governo poco attento.

"Queste sono solo regole di buon senso, che però andrebbero applicate. Se invece vogliamo continuare a perdere tempo in logoranti dibattiti pseudo politici, che la gente non capisce più, facciamo appunto pseudo politica e non vera politica. Con i risultati che vediamo tutti", conclude Sala nel post. Nell'intervento di ieri il primo cittadino aveva evidenziato: "Il punto è chi fa che cosa. Quindi anche il nostro governo, visto che qualche esponente dei partiti di maggioranza butta la croce addosso a Milano e a me, faccia un esame di coscienza e si chieda perché non fa il suo dovere".