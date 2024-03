Da oggi si potranno raccontare a Beppe Sala i problemi di Milano

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso di lanciare una rubrica di dirette settimanali su Instagram. Dopo i video ‘Buongiorno Milano’ fatti durante il periodo del Covid e il podcast con lo stesso nome, il primo cittadino propone ‘Cose in Comune’. Si tratta di una casella email a cui chiunque può scrivere per segnalare problemi, suggerimenti, commenti e polemiche sulla città di Milano. Il sindaco prenderà gli argomenti che gli verranno sottoposti e ne discuterà in dirette Instagram con cadenza settimanale.

“Non lo faccio per calcolo politico, anche perché in Italia si possono fare al massimo due mandati da sindaco, quindi il mio lavoro finirà nella primavera 2027. Cercherò di rispondervi e di ascoltarvi così da portare queste tematiche nelle dirette. Nutro per Milano quasi un senso paterno e quindi credo che ascoltarvi sia il modo migliore per concludere questo mandato”, ha spiegato Sala.

Il sindaco, a margine dell’evento Plastic Free dove Milano ha ricevuto il riconoscimento per il Comune, ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulle ultime notizie. Prima fra tutte il problema dei corpi esterni rinvenuti nel cibo di alcune scuole milanesi. “Non è accettabile per una città come la nostra una situazione del genere”, ha detto Sala scusandosi con famiglie e bambini e spiegando che al dossier su Milano Ristorazione “ci sta lavorando la vice sindaca Anna Scavuzzo”.

Sulla questione delle buche sulle strade di Milano ha aggiunto che il problema sarebbero le condizioni meteo: la pioggia rovina la strada ed è difficile intervenire se non cessa.