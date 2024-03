San Siro, Beppe Sala: "Inter interessato, ma se il Milan non vuole ristrutturare lo dica"

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato le dichiarazioni di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sulla volontà di proseguire sul progetto dello stadio a San Donato Milanese. “Quello che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno è chiarezza”, ha detto il primo cittadino che da settimane cerca di trovare una quadra sull’ipotesi di ristrutturazione del Meazza. Nei giorni scorsi Sala aveva incontrato gli esponenti di Milan e Inter per sottoporre loro la proposta fatta da WeBuild. In quel meeting nerazzurri e rossoneri si erano detti in parte propositivi accettando di affidare un primo studio di ristrutturazione alla società.

“L’1 febbraio abbiamo mandato una lettera al Milan dicendo che prendiamo atto del fatto che il comune di San Donato ha avviato un procedimento, quindi se non interessa più San Siro lo dicano - ha detto Sala -. Loro ci hanno risposto tre settimane abbondanti dopo, con una risposta interlocutoria”. Il sindaco di Milano chiede chiarezza sulle intenzioni: “Posto che ognuno fa i conti in casa sua e io non mi permetto di giudicare quello che intende fare il Milan, ma se veramente non sono interessati a San Siro, piuttosto che dirlo in un'intervista a un quotidiano inglese prendano carta e penna e scrivano al Comune. E io ne prendo atto e capisco cosa fare”.

Dall'Inter

Per quanto riguarda, invece, l'Inter, Beppe Sala si è detto positivo: "In Steven Zhang io vedo un interesse. Da una telefonata con Zhang ho ricavato alcune cose. La prima è che lui ha intenzione di continuare a essere presidente dell'Inter e a conservare il controllo della società. Questa credo che sia una buona cosa per tutti. La seconda è che ha interesse a verificare, e questo lo farà con lo studio di fattibilità di WeBuild, se si possono fare i lavori senza bloccare lo stadio, perché se non si può mi hanno già detto che non gli interessa", ha spiegato il sindaco.