Milan e Inter, Sala: "No a due stadi vicini. Danni per il Parco Sud"

Il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare degli stadi, affermando che due "così vicini non possono coesistere", in riferimento alla possibilità che Milan e Inter possano costruire i propri impianti tra Rozzano e San Donato Milanese. Se dapprima i temi erano molteplici, tra il voler 'salvare' il Meazza e le ripercussioni su traffico e sicurezza fuori dal Comune, Sala parla ora anche della vicinanza dei due ipotetici stadi all'area agricola del Parco Sud.

San Donato e Rozzano fanno, infatti, parte delle aree del Parco Sud. La zona agricola verrebbe inevitabilmente compromessa dai cantieri per la costruzione dei due stadi. Pertanto il sindaco punta sulla preservazione delle zone onde evitare conseguenze negative tanto ai cittadini, quanto all'ambiente.

"Conosciamo il territorio e quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché il Nord è completamente antropizzato. Vuol dire però inserirsi in aree verdi e due stadi così vicini è ovvio che non potrebbero coesistere. Non so come sia ipotizzabile fare a pochissima distanza due impianti del genere", insiste il sindaco che continua a 'tifare' per San Siro. Per questo il primo cittadino ha sottolineato di non aver ancora incontrato Oaktree, neo proprietario dell'Inter, per capire quali sono le intenzioni del fondo.