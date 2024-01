Beppe Sala: "Segnalate chi vive per strada: abbiamo posti letto e la cena pronta"

Nei prossimi giorni le temperature si abbassano e Milano potenzia ulteriormente i servizi temporanei di accoglienza per le persone senza fissa dimora. A dirlo, sui suoi profili social, il sindaco di Milano Beppe Sala in visita oggi all’ex Mercato Comunale di Giambellino adibito all’accoglienza di 50 senza tetto fino a marzo. “Ad oggi, circa 360 persone sono state ospitate nei centri di via Saponaro, via Barabino, via Santa Monica, via Messina, via Balsamo Crivelli, via San Marco e mezzanino della Stazione Centrale; circa 200 hanno chiesto accoglienza per la prima volta”, spiega il primo cittadino.

I progetti fanno parte di “Milano Aiuta”, l’iniziativa avviata lo scorso novembre in collaborazione con le associazioni del terzo settore con cui il comune ha “organizzato una raccolta di indumenti, aperta a cittadini e cittadine. In totale sono stati raccolti circa 1.850 tra scatoloni e sacchi di giacche, cappotti, pantaloni, scarpe e altri capi di abbigliamento invernali”. Tra i servizi anche la messa a disposizione di spazi per centri diurni con mense, lavanderie, guardaroba, ambulatori medici e parrucchieri.

“Chiunque conosca persone che vivono in strada e che sono in difficoltà può segnalarlo al numero 02 88 44 7646. Gli operatori attiveranno le unità mobili che monitorano la situazione in città fornendo assistenza e offrendo accoglienza”, scrive Sala che esorta: “Dateci una mano, se ve la sentite, parlando con le persone che vedete dormire per strada. Abbiamo posti letto disponibili e una cena pronta”.