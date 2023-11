Milano città insicura, lo sfogo di Sala: "Chi delinque rischia poco, non va bene"

"C'è la sensazione di uno scarso rischio da parte di chi delinque". Parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che sabato mattina - a margine della deposizione di una corona di fiori al sacrario dei Caduti in occasione della giornata delle Forze armate - ha parlato, per l'ennesima volta, della questione sicurezza nel capoluogo meneghino.

Il primo cittadino, commentando i fatti di sangue della notte precedente - un tentato omicidio in corso Como e una rissa con due accoltellati in Darsena - ha cercato di guardare il tema da un'altra prospettiva. Sulla sicurezza "indubbiamente la situazione continua a essere delicata e so anche che certamente bisogna fare di più, sia in termini di controllo, sia - le sue parole - anche rispetto al fatto che c'è la sensazione di uno scarso rischio da parte di chi delinque".

"Non ne ho parlato con Prefetto e Questore ma ci sentiremo ancora oggi - ha spiegato Beppe Sala -. Sono veramente lontano da immaginare un sistema ordinamentale della giustizia troppo aggressivo ma così alla fine si rischia veramente poco e questo non va bene". E ancora: "Bisogna veramente disincentivare questo tipo di atteggiamenti prima ancora di controllarli".

Il sindaco ha poi replicato a chi "invoca tolleranza zero", chiedendo un pugno più duro. "Rispondo 'sì, e poi anche se fossero arrestati e non solo fermati, e messi in prigione, dove?'. Non ci sono le strutture adeguate", ha concluso il primo cittadino.