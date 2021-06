Comunali, Berlusconi ironico: "Stiamo cercando Datorino a Milano"

"A Milano non abbiamo ancora il candidato sindaco, vi sieti chiesti il perché? Perché dopo Damilano a Torino, ci sembra giusto trovare uno che si chiami Datorino a Milano. Ma ancora non l'abbiamo trovato, continuiamo a cercarlo". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha scherzato durante la presentazione del candidato sindaco del capoluogo piemontese, Paolo Damilano.

"A proposito di centro-destra - ha continuato l'ex premier dopo aver ironizzato sulla mancanza di un candidato per la corsa a sindaco di Milano -, ieri ho avuto un lungo cincontro con Salvini e posso dirvi che siamo d'accordo su tutto. 'Avanti insieme', ci siamo detti, per continuare con un centrodestra unito per le prossime importanti elezioni nazionali del 2023".

Da circa nove mesi il centrodestra sembra in uno stallo che gli impedisce di scegliere il proprio candidato sindaco per le elezioni del 2021 a Milano. Diversi i nomi che sono stati fatti per poi venire quasi subito accantonati. Ad essere state citate persone che in realtà sono sempre state ben lontane dalla pole position e sono servite, forse, soltanto a mostrare che c'è un interesse verso il centrodestra da parte della società civile. Ma di rinvio in rinvio la coalizione appare impantanata.

È vero, come dice sempre Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che, alla fine, il centrodestra sarà ovunque compatto con un nome solo per ogni città, mentre dall'altra parte Pd e 5 Stelle a volte saranno alleati e a volte divisi. Tuttavia, è già una mezza sconfitta non essere riusciti a definire un nome univoco in così tanto tempo a Milano, la città dove Lega e Forza Italia sono nate e hanno mietuto successi elettorali per anni e anni di fila.